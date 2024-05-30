Колыванов: увольнением Гончаренко из «Урала» Иванов хочет встряхнуть команду

Отечественный тренер Игорь Колыванов отреагировал на отставку Виктора Гончаренко из «Урала».

«Видимо, повлияло домашнее поражение от «Акрона». Ситуация сложная — надо ехать и выигрывать на выезде, играя на искусственном газоне. Гончаренко — известный специалист. Наверное, Иванов хочет как-то встряхнуть команду сменой тренера. Может, удача повернётся.

«Уралу» будет очень непросто играть на выезде, потому что там действительно очень сложно играть. «Урал» уже лет 15 играет в РПЛ. Были непростые моменты, но как-то вылезали. Сейчас нужно винить самих себя, потому что по ходу чемпионата команда где-то не добрала очков. Нужно было цепляться за очки всеми фибрами души, как говорил Эдуард Васильевич Малафеев. Сложная ситуация. 0:2 — болезненный счёт», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.