Гарре рассказал, в каком случае подумает об уходе из «Крыльев Советов»

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос по поводу своего будущего в самарском клубе.

— Обсуждал ли с «Крыльями» своё будущее?

— Конечно. Любой игрок, который прогрессирует, хочет двигаться дальше. Как уже сказал, если будет хорошее предложение — подумаю. Мне комфортно, и я чувствую себя нужным «Крыльям». Пока у меня ещё небольшая карьера, 23 года, а я был в Англии, Аргентине, играю в России. И чувствую себя на своём месте, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.