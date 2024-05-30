Григорий Иванов выделил игру Тюкавина, Шитова и Пиняева в завершившемся сезоне РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов выделил лучших игроков по итогам завершившегося сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Костя Тюкавин провёл очень хороший сезон. Много хороших молодых футболистов. Тот же Шитов в «Крыльях Советов», Сергей Пиняев неплохой сезон провёл. Растёт много молодых футболистов, и для сборной России подрастают. Всем командам нужно стремиться к тому, чтобы больше молодых ребят играли, чтобы набирались опыта и были готовы к сборной и тому моменту, когда мы вернёмся на международную арену», — приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, «Урал» завершил сезон-2023/2024 на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.