Бенхамин Гарре: Россия — хорошая ступень в Европу

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре объяснил, почему футболисты из Аргентины охотно переезжают в Россию. По его словам, это хороший трамплин в европейский футбол.

— Почему аргентинцам нравится приезжать играть в Россию?

— Очень сложно проложить себе дорогу из Аргентины в Европу. А Россия — хорошая ступень. Даёт шанс оказаться на европейском рынке, что очень важно для меня после того, как я вернулся из Англии. И это касается не только спорта. Не стоит забывать и про экономику. Когда у тебя появляется семья, твои интересы меняются. Так что вопрос зарплаты тоже важен, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.