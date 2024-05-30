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Березовский: Сперцян был готов к Европе ещё год назад, он способен к быстрой адаптации

Березовский: Сперцян был готов к Европе ещё год назад, он способен к быстрой адаптации
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Бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский высказался о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

«Эдик ещё раньше был готов к Европе, год назад. Про «Боруссию» я не слышал, но универсальные способности позволят Сперцяну заиграть в таких командах. Не столь важно, в какой клуб переходить, потому что он способен к быстрой адаптации», — приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Сперцян принял участие в 29 матчах РПЛ, в которых отметился 11 голами и семью ассистами. Ранее сообщалось, что в услугах Эдуарда заинтересована дортмундская «Боруссия» и некоторые итальянские клубы. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнгео полузащитника в € 18 млн.

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