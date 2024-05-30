Агент Сафонов: злую шутку с «Краснодаром» сыграла тренерская перестановка

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о выступлении «Краснодара» во второй половине сезона минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, злую шутку с ними сыграла вот эта тренерская перестановка. Всё-таки не нужно было увольнять Ивича в разгар сезона и ставить вместо него Мусаева. Очевидно, что весной команда находилась в определённом стрессе. А стресс, знаете, может пойти как в минус, так и в плюс. В случае с «Краснодаром» получилось в минус. Пока они приходили в себя, нащупывали игру, их все соперники уже обогнали. Много очков «Краснодар» потерял», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год. Контракт Мусаева с «быками» рассчитан до конца сезона.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.