Непомнящий: руководство «Урала» неделю назад говорило, что к Гончаренко претензий нет

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Мне сложно сказать, нужно ли было раньше увольнять Гончаренко или нет. Я помню, как «Урал» начинал этот сезон. Тогда была солидная и организованная команда, а потом что-то случилось, кого-то потеряли, и кто-то не смог. После этого всё пошло под откос. Увольнение Гончаренко — это ожидаемая реакция руководства, которое неделю назад говорило, что к тренеру претензий нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об увольнении Гончаренко «Урал» объявил сегодня, 30 мая. Накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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