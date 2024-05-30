Александр Мостовой: у «Балтики» есть всё, чтобы выйти в РПЛ в следующем сезоне

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что в следующем сезоне «Балтика» сможет вернуться в РПЛ.

«Нормально отношусь к тому, что Аленичев может возглавить «Балтику». Эта команда в следующем сезоне является одним из претендентов на выход в РПЛ. К примеру, взять «Химки». Как они могли бы не выйти в РПЛ с таким составом и бюджетом? В ФНЛ половина команд играет бесплатно, а остальные не могут выйти в РПЛ, потому что им априори незачем туда выходить, так как это затратно.

В Калининграде есть хороший стадион, болельщики, и если ещё обыграют «Зенит» в Суперфинале Кубка России, то всё будет для того, чтобы вернуться в РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам минувшего сезона калининградская команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела из РПЛ.