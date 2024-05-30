«Я начал много пить». Обамеянг рассказал о депрессии в период игры за «Арсенал»

Бывший нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Марсель», рассказал, что столкнулся с ментальными проблемами зимой 2022 года, перед своим уходом в «Барселону».

«Я уверен в этом [что находился в депрессии], поскольку вёл себя не так, как обычно. Например, я начал много пить. Это был тяжёлый период, который начался незадолго до того, как я ушёл из «Арсенала». Так что да, это была депрессия. Думаю, она была обусловлена проблемами, затронувшими моих родителей. Это может воздействовать на мужчину, и это нормально.

Мы часто слышим, что об этом нужно говорить. В этом нет ничего постыдного, хоть я и не обращался к психологу, я знаю, что это действительно может помочь», — приводит слова Обамеянга RMC Sport.

Известные дети спортсменов: