Игрок «Балтики» Осипов: несмотря на вылет из РПЛ, у нас есть шанс исправиться в Кубке

Футболист «Балтики» Александр Осипов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором калининградская команда сыграет с петербургским «Зенитом».
«Несмотря на то что мы вылетели из Премьер-Лиги, у нас есть шанс исправиться и оставить о себе хорошее впечатление. Если возьмём трофей, будет вообще прекрасно», – приводит слова Осипова «РБ Спорт».
Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.
В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».