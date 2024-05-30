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Игрок «Балтики» Осипов: несмотря на вылет из РПЛ, у нас есть шанс исправиться в Кубке

Игрок «Балтики» Осипов: несмотря на вылет из РПЛ, у нас есть шанс исправиться в Кубке
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Футболист «Балтики» Александр Осипов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором калининградская команда сыграет с петербургским «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несмотря на то что мы вылетели из Премьер-Лиги, у нас есть шанс исправиться и оставить о себе хорошее впечатление. Если возьмём трофей, будет вообще прекрасно», – приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».

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