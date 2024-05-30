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Состав сборной Дании по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Дании объявила состав на Евро-2024
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Сборная Дании на официальном сайте опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Состав сборной Дании:

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Рённов («Унион Берлин»), Мадс Хермансен («Лестер»).

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»), Йоаким Мехле («Вольфсбург»), Расмус Кристенсен («Рома»), Виктор Кристиансен («Болонья»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Андерлехт»), Мортен Юльманн («Спортинг»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Нёргор («Брентфорд»), Матиас Йенсен («Брентфорд»).

Нападающие: Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якоб Ларсен («Бёрнли»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Андерс Дрейер («Андерлехт»), Каспер Дольберг («Андерлехт»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Фото: Пресс-служба сборной Дании

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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