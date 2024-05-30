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Кечинов: Гончаренко уволили, чтобы «Урал» получил встряску и обыграл «Акрон»

Кечинов: Гончаренко уволили, чтобы «Урал» получил встряску и обыграл «Акрон»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Сложно сказать, запоздалое ли решение уволить Гончаренко из «Урала». Всё-таки президент клуба Иванов до конца доверял Гончаренко и думал, что он выправит ситуацию. Но получилось то, что мы видели вчера в матче с «Акроном». Это был серьёзнейший матч, чтобы остаться в РПЛ, но «Урал» проиграл команде из Первой лиги.

Поэтому, наверное, такое увольнение делается для того, чтобы команда получила некую встряску и выиграла в гостях у «Акрона». Руководство сделало это именно сейчас, чтобы получить положительный эффект», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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