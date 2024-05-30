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Гершкович: Станкович — великий футболист, но он себя практически никак не проявил

Гершкович: Станкович — великий футболист, но он себя практически никак не проявил
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Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказался о назначении Деяна Станковича на пост рулевого московского «Спартака».

«Станкович — великий футболист, но он себя практически никак не проявил. Та же «Црвена Звезда» практически всегда становится чемпионом, кто бы там ни работал. Я не против того, чтобы приглашать хороших тренеров, у которых можно научиться. Но, к сожалению, приглашают иногда непонятно кого», — приводит слова Гершковича ТАСС.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович, который, как ожидалось, продолжит работу в штабе Станковича. Но Слишкович принял решение покинуть клуб.

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