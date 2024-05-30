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Александр Мостовой назвал возможные причины ухода Слишковича из «Спартака»

Александр Мостовой назвал возможные причины ухода Слишковича из «Спартака»
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о возможных причинах ухода тренера Владимира Слишковича из «Спартака»

«У меня есть три варианта, почему Слишкович покинул «Спартак». Возможно, произошло что-то внутри, поэтому его не захотели оставлять, или кто-то ему предложил работу в другой команде в качестве главного тренера, или же ему ещё давно сказали, что он доработает до конца сезона и покинет клуб.

Кто знает, получится ли у Слишковича в другой команде в качестве главного тренера, я это всегда воспринимаю с юмором. До того, как в «Спартаке» был Абаскаль, Слишковича никто не знал и не видел его лица», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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