Forbes: «Зенит» — самый эффективный профессиональный спортивный клуб России

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Авторитетное финансово-экономическое издание Forbes Sport представило рейтинг эффективности работы менеджмента клубов трёх ведущих профессиональных лиг страны — баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской Премьер-Лиги.

Исследование включало в себя оценку следующих параметров: средняя посещаемость домашних матчей, средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка, прибыль/убыток клуба, присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка эффективности работы клубного менеджмента и спортивные результаты.

Сине-бело-голубые заняли первое место по большинству из этих параметров, в результате чего возглавили рейтинг самых эффективных профессиональных клубов России.

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