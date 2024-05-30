Дмитрий Тарасов: готов пригласить Дзюбу в «Родина Медиа»

Бывший полузащитник «Локомотива» и президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить известного российского нападающего Артёма Дзюбу в свою команду.

«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всё впереди и он точно найдёт команду. А если не найдёт, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему один миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Если Артёму интересно это предложение, пусть наберёт мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей», — приводит слова Тарасова Metaratings.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.