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Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов

Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, чем обусловлено то, что «сливочные» каждый сезон борются за победу в Лиге чемпионов.

«Этот турнир многое значит для «Реала» и для наших болельщиков. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас. Не знаю, как это объяснить, но мы всегда сражаемся. Мы крайне сосредоточены в этом турнире и преображаемся, надевая эту футболку на матчи», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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