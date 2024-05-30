Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, чем обусловлено то, что «сливочные» каждый сезон борются за победу в Лиге чемпионов.

«Этот турнир многое значит для «Реала» и для наших болельщиков. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас. Не знаю, как это объяснить, но мы всегда сражаемся. Мы крайне сосредоточены в этом турнире и преображаемся, надевая эту футболку на матчи», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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