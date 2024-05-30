Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в мадридский «Атлетико» — источник

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в этом сезоне за «Хетафе» на правах аренды, может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает журналист Грэм Бейли в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» позволит 22-летнему англичанину самому решать, где он хочет играть в следующем сезоне. Гринвуд и его семья хорошо устроились в Мадриде и хотели бы остаться. Соответственно, «Хетафе» был бы готов вернуть его обратно, но мадридский «Атлетико» проявляет большой интерес и сейчас ведёт переговоры о возможной сделке. Сам же «Манчестер Юнайтед» не против того, чтобы отправить игрока в аренду снова.

Сообщается, что мадридцы считают Гринвуда идеальным вариантом для своей команды. Ранее сообщалось, что Мемфис Депай покинет клуб и англичанин может занять его место в составе.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.