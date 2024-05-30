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Игрок ЦСКА Мусаев: рад за бывших партнёров по «Балтике» и верю в их победу в финале Кубка

Игрок ЦСКА Мусаев: рад за бывших партнёров по «Балтике» и верю в их победу в финале Кубка
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался относительно выхода своего бывшего клуба «Балтика» в Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором калининградский клуб встретится с «Зенитом». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рад выходу «Балтики» в финал Кубка России. С нетерпением этот финал жду. Верю и буду болеть за них. Кубок — не чемпионат. В этом турнире каждая команда может обыграть каждую. Пока матч не начался, шансы 50 на 50.

Рассмотрю возможность пойти на стадион «Лужники», чтобы поболеть за «Балтику». Но пока не могу точно сказать», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, нападающий выступал за «Балтику» с 2020-го по январь 2024 года.

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