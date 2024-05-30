Спортдир «Оренбурга» Андреев оценил работу Деограсии на посту главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе довольны работой главного тренера Давида Деограсии, чем и вызвано продление отношений с испанским специалистом.

«Если сравнивать ту ситуацию, в которой мы оказались на старте сезона, и то, чем всё закончилось на финише, итог выступления команды очень хороший. Потому что старт мы провалили. Выправлять ситуацию было тяжело, поэтому мы довольны тем, что решили задачу. Оценка работы Давида Деограсии только положительная, потому что мы каждый день видим, что он делает. И нас это устраивает», — приводит слова Андреева «РИА Новости».

51-летний испанский тренер Давид Деограсия в августе 2023 года возглавил «Оренбург», перейдя на должность главного тренера с поста главы клубной академии после неудачного старта «газовиков» под руководством чешского специалиста Иржи Ярошика. Сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» завершил на 12-м месте, набрав 31 очко в 30 встречах и сохранив прописку в высшем дивизионе без участия в стыковых матчах.