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Маккенна, которым интересовались «Юнайтед» и «Челси», продлил контракт с «Ипсвичем»

Маккенна, которым интересовались «Юнайтед» и «Челси», продлил контракт с «Ипсвичем»
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«Ипсвич» пролонгировал трудовое соглашение с главным тренером Кираном Маккенной, в услугах которого были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Мы рады сообщить, что тренер Киран Маккенна подписал новый долгосрочный контракт с нами», — заявила пресс-служба «Ипсвича» в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вместе мы добились невероятного успеха в течение последних двух сезонов, и я рад возможности ввести этот фантастический клуб в его первый сезон в Премьер-лиге за 22 года», — приводит слова Маккенны журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу. Ранее специалист работал в тренерском штабе «МЮ».

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