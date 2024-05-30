Кечинов: Слишкович хочет работать главным тренером, поэтому и покинул «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, почему тренер клуба Владимир Слишкович ушел из команды.

«Я думаю, что Слишкович покинул «Спартак», так как хочет работать главным тренером. Он рассчитывал, что его оставят и дадут шанс в качестве главного в «Спартаке». Но назначили Станковича, и Слишкович подумал, что он перерос должность помощника. Слишкович — профессиональный специалист, поэтому я думаю, что у него может получиться в качестве главного тренера. Самое главное, чтобы поступило предложение от какого-то клуба», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил вчера, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.