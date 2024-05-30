Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Михаил Кержаков ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался относительно своего будущего в составе сине-бело-голубых. Напомним, действующий контракт 37-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.

— «Зенит» предлагает контракт на год. Подписываешь?
— Да.

— Если не предлагает?
— Не подписываю. Будем думать, скорее всего, закончу, потому что в другое место… Возвращаясь к зимнему интервью, когда сказал, что с большой долей вероятности могу закончить, а все начали звонить, писать, [говорить] «зачем заканчиваешь». Отвечал, что не закончил, а лишь с большой долей вероятности.

Я не говорил прямо, мне не 27, а 37, с каждым годом вероятность [завершения карьеры] всё выше. Я ж не Буффон, чтобы до 45 двигаться. У меня здоровье есть, спасибо маме с папой за хорошее здоровье, но ехать в другой город особо не хочу. Хотя всё может быть.

— Если «Зенит» предложит место в тренерском штабе?
— Посмотрим, мы ещё ничего не обсуждали.

— Не напрягает неопределённость?
— Пока нет, потом, может, будет (улыбается). Когда помоложе был, каждые 3-4 года такие ситуации были, приходилось дёргаться, потому что были варианты, куда можно было пойти. Были случаи, когда агент уговаривал, а я собирался уходить, а он просил подождать. Сейчас такого нет, дёргаться особо некуда», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Материалы по теме
Кержаков, Ерохин и Барриос стали шестикратными чемпионами России в составе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android