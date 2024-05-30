Михаил Кержаков ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался относительно своего будущего в составе сине-бело-голубых. Напомним, действующий контракт 37-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.

— «Зенит» предлагает контракт на год. Подписываешь?

— Да.

— Если не предлагает?

— Не подписываю. Будем думать, скорее всего, закончу, потому что в другое место… Возвращаясь к зимнему интервью, когда сказал, что с большой долей вероятности могу закончить, а все начали звонить, писать, [говорить] «зачем заканчиваешь». Отвечал, что не закончил, а лишь с большой долей вероятности.

Я не говорил прямо, мне не 27, а 37, с каждым годом вероятность [завершения карьеры] всё выше. Я ж не Буффон, чтобы до 45 двигаться. У меня здоровье есть, спасибо маме с папой за хорошее здоровье, но ехать в другой город особо не хочу. Хотя всё может быть.

— Если «Зенит» предложит место в тренерском штабе?

— Посмотрим, мы ещё ничего не обсуждали.

— Не напрягает неопределённость?

— Пока нет, потом, может, будет (улыбается). Когда помоложе был, каждые 3-4 года такие ситуации были, приходилось дёргаться, потому что были варианты, куда можно было пойти. Были случаи, когда агент уговаривал, а я собирался уходить, а он просил подождать. Сейчас такого нет, дёргаться особо некуда», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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