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Гунько: мы бы не отказались видеть Дзюбу в «Урарту»

Гунько: мы бы не отказались видеть Дзюбу в «Урарту»
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, как отнёсся бы к приглашению в армянский клуб нападающего Артёма Дзюбы, ставшего свободным агентом после ухода из «Локомотива».

«Мы бы не отказались видеть Артёма Дзюбу в «Урарту». Если говорить про его характер, то у всех сильных футболистов он непростой. Проблема, когда футболист не выполняет установку тренера. А если всё делает, то ничего нет. Плюс важно, чтобы нападающий забивал. В этом и проявляется характер. По мне, Артём способен в чемпионате Армении показывать свои сильные качества», — приводит слова Гунько Sport24.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

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