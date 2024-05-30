Защитник «Челси» Чалоба может перейти в «Манчестер Юнайтед» — The Independent

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом, сообщает интернет-издание The Independent.

По информации источника, травмы игроков на этой позиции стали одной из самых серьёзных проблем для главного тренера клуба Эрика тен Хага за прошедший год, а с уходом Рафаэля Варана возникает ещё больше вопросов о новых трансферах центральных защитников.

Сообщается, «Челси» готов продлить контракт с одним из игроков: либо с Чалобой, либо с полузащитником Коннором Галлахером, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей до 30 июня. Они хотели бы получить за трансфер защитника около € 30 млн.

В этом сезоне Чалоба провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.