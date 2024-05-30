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«Рома» не будет подписывать контракт с Азмуном, игроком интересуется «Севилья» — Романо

«Рома» не будет подписывать контракт с Азмуном, игроком интересуется «Севилья» — Романо
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«Рома» не будет подписывать контракт с арендованным у «Байера» нападающим Сердаром Азмуном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний футболист перейдёт в новую команду. «Севилья» проявляет интерес к Азмуну. Подчёркивается, что несколько клубов из Серии А также заинтересованы в иранском нападающем.

Напомним, в нынешнем сезоне Азмун принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Азмун прилетел в Рим для перехода в «Рому»:

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