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«Реал» представил заявку команды на финал Лиги чемпионов

«Реал» представил заявку команды на финал Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» представил заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Куртуа, Лунин, Кепа, Фран.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер, Мартин.

Нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Диас.

Фото: Соцсети ФК «Реал»

Напомним, встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии». В первом матче команды сыграли со счётом 2:2. В ответной встрече мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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