«Реал» представил заявку команды на финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» представил заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня.
Вратари: Куртуа, Лунин, Кепа, Фран.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер, Мартин.
Нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Диас.
Фото: Соцсети ФК «Реал»
Напомним, встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии». В первом матче команды сыграли со счётом 2:2. В ответной встрече мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: