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Нахушев: продление контракта «Краснодара» с Мусаевым правильное, он свой человек

Нахушев: продление контракта «Краснодара» с Мусаевым правильное, он свой человек
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Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о продлении контракта с главным тренером клуба Мурадом Мусаевым.

«Я думаю, что продление контакта с Мурадом Мусаевым является правильным решением. Это не его первый приход в «Краснодар», он досконально знает структуру клуба, поэтому это свой человек. Как показало время, второе место для «Краснодара» — это хорошо, хотя могли занять первое место. Но, с другой стороны, никто не знает, что было бы, если в команде остался бы Ивич.

Не скажу, что при Мусаеве команда заиграла яркими красками, но ему нужно время, чтобы построить своё виденье футбола. При первом приходе Мусаева в «Краснодар» у него была очень симпатичная команда. Поэтому надеюсь, что в будущем получится что-то слепить и команда будет бороться за самые высокие места», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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