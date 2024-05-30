«Сочи» выкупил Сауля Гуарирапу у «Каракаса»

Футбольный клуб «Сочи», согласно предусмотренной опции, выкупил права на нападающего Сауля Гуарирапу у венесуэльского клуба «Каракас» и подписал с ним долгосрочный контракт до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 700 тыс.