Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Родриго: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире

Игрок «Реала» Родриго: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вспомнил о стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, на которой «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (4:4, 3:4 пен.).

«Для меня они [«Манчестер Сити»] — это лучшая команда в мире, играющая в лучший футбол. Поэтому я думаю, что раз самый сильный соперник вылетел, то дальше будет легче», — приводит слова Родриго AS со ссылкой на GQ.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии». В первом матче команды сыграли со счётом 2:2. В ответной встрече мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android