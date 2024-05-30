Игрок «Реала» Родриго: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вспомнил о стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, на которой «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (4:4, 3:4 пен.).

«Для меня они [«Манчестер Сити»] — это лучшая команда в мире, играющая в лучший футбол. Поэтому я думаю, что раз самый сильный соперник вылетел, то дальше будет легче», — приводит слова Родриго AS со ссылкой на GQ.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии». В первом матче команды сыграли со счётом 2:2. В ответной встрече мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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