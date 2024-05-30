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Нахушев: Матвей Сафонов в «ПСЖ» прокачает свой мушкетёрский навык

Нахушев: Матвей Сафонов в «ПСЖ» прокачает свой мушкетёрский навык
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о возможном переходе голкипера южан Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если Сафонов поедет и будет играть за «ПСЖ», то это одна картинка. А если он будет дублёром Доннаруммы… Да, это повышение, и в любом случае у него будет шанс. На примере мадридского «Реала» мы увидели, что Лунин был третьим вратарём после Куртуа и Кепы, но встал в ворота и великолепно сыграл в этом сезоне.

Если Сафонов докажет своим мастерством и будет играть, то мы будем радоваться. Он попадёт в такую команду из «Краснодара». Это команда, которая ни разу не становилась чемпионом России, и это не тот клуб, который на виду. Это не «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и даже не «Динамо».

Игр сборных в официальных турнирах нет, значит, где-то скауты увидели и поверили в талант Сафонова, тем более заплатили немалые деньги. Поэтому, видимо, что-то разглядели. Желаю Матвею только удачи, мы будем все следить и переживать за него. Хотелось бы, чтобы он покорил Францию, как Головин. От этого выиграет весь российский футбол, ведь он игрок сборной России. Плюс его сравнивают с д’Артаньяном, поэтому он прокачает свой мушкетёрский навык», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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