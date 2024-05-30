Дмитрий Тарасов: Глушенков может потянуть игру в европейской команде

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением относительно интереса к нападающему железнодорожников Максиму Глушенкову со стороны «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» или «Спартак»? Максиму нужно посоветоваться с кем-то и принять правильное решение. Всё зависит от того, что хочет сам футболист. Что касается Европы, если будет вариант, то его тоже нельзя отметать. Учитывая, что он показывал в России, он может потянуть игру в европейских клубах», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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