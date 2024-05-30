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Роберто может покинуть «Барселону» этим летом — Relevo

Роберто может покинуть «Барселону» этим летом — Relevo
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть клуб этим летом, сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, клуб не может гарантировать ему место в составе на следующий сезон. «Барселона» пока точно не знает, сколько игроков можно заявить. Сообщается, что в приоритете у команды защитники Иньиго Мартинес и Алекс Бальде, полузащитник Гави и нападающий Витор Роке. Также считается, что решение о продолжении сотрудничества с «Барселоной» – за самим Роберто.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игрок останется в клубе только в том случае, если Хави продолжит в нём свою работу, поскольку испанский специалист крайне высоко оценивает игровые качества полузащитника.

В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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