Булыкин: для всех стало неожиданностью, когда «Бавария» назначила тренером Компани

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о назначении Венсана Компани на пост главного тренера «Баварии».

«Я думаю, для всех стало неожиданностью, когда «Бавария» назначила главным тренером Венсана Компани. В клубе всегда ставятся максимальные цели, а тренер ещё не имеет такого опыта. И, конечно, это очень большой риск. Ну посмотрим. Я думаю, руководство что-то знало. Самое главное — это наладить атмосферу в раздевалке. Мы не знаем, как у него это получится, поэтому посмотрим по результатам команды, потому что результаты команды — это лакмусовая бумажка работы тренера. И если будут хорошие результаты, то очень большое будущее ждёт этого наставника. Если же будет что-то не так, то, я думаю, руководство «Баварии» не будет ждать. Они сами понимают, что очень сильно рискуют, и уволят его сразу.

Всё, конечно, скажут за него игра и результат, которые он будет показывать. И, я думаю, первые 10 игр будут определяющими для него. Хотя самое главное — это, наверное, какие трансферы сделает «Бавария». Нужны хорошие футболисты сейчас и посмотрим, что же будет в новом сезоне. Пожелаем удачи, конечно, новому тренеру, но я думаю, это будет очень тяжело для «Баварии» и для Венсана.

У Тухеля с самого начала что-то пошло не так. Точнее говоря, у «Баварии». Когда они стали чемпионом, уволили тренера, назначили Тухеля. И здесь, я думаю, было уже недопонимание со стороны команды какое-то, но, как я уже сказал, самое главное — это результаты. Если нет результатов, то тренера увольняют, и здесь тоже не были показаны те результаты, которые нужны. «Бавария» не стала чемпионом, и в Лиге чемпионов не очень сыграли они. Поэтому и поменяли Тухеля.

Как будет складываться у Компани — мы посмотрим в ближайшем будущем, но это очень большой риск для «Баварии». Я думаю, руководство готово пойти на такой риск или они что-то знают», — сказал Булыкин в эфире радио «Движение».