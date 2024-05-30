Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена Гринвуда на Феликса — Daily Star

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена Гринвуда на Феликса — Daily Star
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в крайнем нападающем мадридского «Атлетико» Жоау Феликсе и рассматривает вариант с обменом его на вингера Мэйсона Гринвуда, в нынешнем сезоне играющего в «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает Daily Star.

В нынешнем сезоне Феликс выступает в составе «Барселоны», где играет на правах аренды. Португальский нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в мадридский «Атлетико» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android