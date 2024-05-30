«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена Гринвуда на Феликса — Daily Star

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в крайнем нападающем мадридского «Атлетико» Жоау Феликсе и рассматривает вариант с обменом его на вингера Мэйсона Гринвуда, в нынешнем сезоне играющего в «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает Daily Star.

В нынешнем сезоне Феликс выступает в составе «Барселоны», где играет на правах аренды. Португальский нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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