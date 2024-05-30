Нахушев: будущее Дзюбы в футболе упирается в мотивацию, он выиграл всё на уровне России

Бывший защитник «Локомотива» Руслан Нахушев высказался относительно того, что нападающий Артём Дзюба покинет железнодорожников.

«Всё шло к тому, что Дзюба покинет «Локомотив» в конце сезона. Последние три месяца он точно не играет, плюс в прессе сообщается о конфликтной ситуации с Галактионовым. Но я не знаю, насколько это правда. Его агент заявил, что он не собирается заканчивать с футболом и будет продолжать играть. Заявлять можно всё что угодно, но всё может поменяться в любой момент от настроения. Сначала сорвётся переговорный процесс с одним клубом, потом – с другим, и затем Артём примет решение о завершении карьеры.

Я думаю, что в его кондициях можно ещё поиграть, но всё упирается в мотивацию. Он на уровне чемпионата России всего достиг, ведь у него есть все Кубки и медали. А мотивация должна сочетаться с его финансовыми условиями. «Локомотив» может позволить себе платить ему зарплату, а, к примеру, «Пари НН» и «Крылья Советов» не смогут. Поэтому ему надо делать выбор: жертвовать деньгами и играть или не опускаться ниже определённого уровня», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: