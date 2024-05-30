Источник: Баньяц хочет покинуть «Краснодар» из-за недостатка игрового времени

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, футболист хотел бы больше получать игровой практики, что ему не обещают в «Краснодаре». У Баньяца есть несколько вариантов в Европе. Отмечается, что его агенты работают над трансфером полузащитника.

В текущем сезоне Баньяц провел за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. За национальную команду Сербии футболист заигран не был. За южан полузащитник выступает с 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы заняли второе место в таблице РПЛ.