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Игрок «Реала» Родриго хочет перейти в «Манчестер Сити» — Mundo Deportivo

Игрок «Реала» Родриго хочет перейти в «Манчестер Сити» — Mundo Deportivo
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летний бразилец рассматривает вероятный приход игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» Мадрид как угрозу и считает, что английская Премьер-лига была бы идеальным местом для реализации таланта в полной мере. Считается, что игрока привлекает стиль игры главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Но сообщается, что «сливочные» запросят за своего игрока не меньше € 170 млн, что является крайне большой суммой даже для «горожан».

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в € 100 млн.

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