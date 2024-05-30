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«Зенит» может подписать нападающего «Сочи»

«Зенит» может подписать нападающего «Сочи»
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21-летний нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в шорт-листе «Зенита». Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, «Зенит» может обратиться к его кандидатуре в случае ухода Матео Кассьерры или кого-то из других легионеров. Отмечается, что нападающим «Сочи» интересуются и другие клубы РПЛ.

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи» на правах аренды. 30 мая стало известно, что южане его выкупили. В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 700 тыс.

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