Нахушев: эмоциональный фон в Суперфинале Кубка России отойдёт на второй план

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

«У «Балтики» есть шансы в матче с «Зенитом», ведь это кубковая игра. Если вспомнить, то я играл в финале Кубка России за «Химки» против ЦСКА, который являлся действующим обладателем Кубка УЕФА, но мы навязали борьбу. Есть много других примеров из Первой лиги, «Тосно» и «Терек» побеждали в финале Кубка России.

Эмоциональный фон в таком матче отходит на второй план, потому что это финал. Если выиграл, то получил медаль, кубок и вошёл в историю. Уровень «Зенита» на порядок выше по мастерству футболистов, плюс это действующий чемпион, поэтому он является максимальным фаворитом. Но тем не менее хочется как обычному болельщику, чтобы была борьба и было интересно», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.