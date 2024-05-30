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Карвахаль: «Реал» не чувствует себя фаворитом в матче с «Боруссией»

Карвахаль: «Реал» не чувствует себя фаворитом в матче с «Боруссией»
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением относительно дортмундской «Боруссии» в преддверии финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В очень немногих сценариях «Реал» не является фаворитом. Однако сейчас мы не чувствуем, что являемся таковыми. «Боруссия» вышла в финал благодаря своей силе. Она нокаутировала очень сильных соперников, ей удалось занять первое место в группе экстремального уровня сложности. Нам необходимо действовать очень слаженно для того, чтобы победить их», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, в грядущую субботу, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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