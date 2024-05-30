Михаил Кержаков: я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, как он относится к оскорбительной кричалке: «Зенит» — позор российского футбола», которую ранее скандировали болельщики некоторых соперников сине-бело-голубых.

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Всё же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это… Не буду, на меня статью заведут. Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионство выигрывать каждый раз, и пускай будет так. Не там вы ищете проблему, господа», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, ранее эту кричалку скандировали, например, болельщики воронежского «Факела» во время игры 27-го тура чемпионата России с сине-бело-голубыми (1:1), за что были оштрафованы на 30 тыс. рублей.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: