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Максим Осипенко из-за травмы не сыграет в матче с Беларусью

Центральный защитник сборной России и «Ростова» Максим Осипенко из-за травмы не сможет принять участие в товарищеском матче с белорусской национальной командой, который состоится 7 июня.

«Защитник «Ростова» Максим Осипенко по медицинским причинам пропустит ближайший сбор национальной команды России. При этом тренерский штаб команды решил, что на данный момент не будет вызывать другого игрока вместо Осипенко», — информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Из-за полученной в матче с «Зенитом» мышечной травмы Осипенко не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе», – приводит слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина сайт РФС.

Напомним, товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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