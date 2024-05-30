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Барриос стал рекордсменом РПЛ по количеству чемпионских титулов среди иностранцев

Барриос стал рекордсменом РПЛ по количеству чемпионских титулов среди иностранцев
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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос установил новое достижение в российском футболе среди легионеров из дальнего зарубежья.

Чемпионство в сезоне-2023/2424 стало для Вильмара шестым подобным титулом, завоёванным с петербургским клубом. По этому показателю он опередил спартаковского бразильца Луиса Робсона (пять чемпионств) и поднялся на первую строчку в списке самых титулованных иностранных футболистов по количеству золотых медалей чемпионата России.

Отметим также, что капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос в пятый раз стал чемпионом страны и вошёл в тройку лидеров этого рейтинга.

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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