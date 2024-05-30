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«Барселона» не может заявить Флика и его тренерский штаб — Marca

«Барселона» не может заявить Флика и его тренерский штаб — Marca
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может не быть зарегистрирован в клубе, сообщает интернет-издание Marca.

По информации источника, у каталонцев есть сложности с регистрацией тренерского штаба. Причина кроется в том, что клубу необходимо высвободить или заработать средства, чтобы заявить специалиста и его команду.

Напомним, вчера, 29 мая, Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. Соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера команды занимал Хави, который был уволен вскоре после продления контракта с командой. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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