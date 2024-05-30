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Руслан Нахушев: увольнение Гончаренко произошло, чтобы встряхнуть «Урал»

Руслан Нахушев: увольнение Гончаренко произошло, чтобы встряхнуть «Урал»
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала». Об отставке специалиста стало известно сегодня, 30 мая.

«Урал» практически раз в два года решает задачу выживания. Команда то висит, то поднимается, то всплывает в последний момент и заканчивает более уверенно в середине турнирной таблицы. У них постоянно волнообразно заканчивается чемпионат.

Я думаю, что увольнение Гончаренко произошло, чтобы встряхнуть команду. Если бы он даже сам подал в отставку, то он бы не убежал с тонущего корабля, а дал бы команде положительный заряд», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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