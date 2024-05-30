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Чичерин: «Динамо» — один из основных фаворитов следующего сезона РПЛ

Чичерин: «Динамо» — один из основных фаворитов следующего сезона РПЛ
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Бывший игрок московского «Динамо» Никита Чичерин поделился мнением о перспективах бело-голубых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что «Динамо» — один из основных фаворитов следующего сезона. Конечно, я неравнодушен к «Динамо» и могу быть немного субъективен. Но считаю, что команда вполне может рассчитывать на ярую борьбу за чемпионство в предстоящем сезоне, что они и доказали в сезоне-2023/2024», — приводит слова Чичерина Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» по итогам завершившегося чемпионата России финишировало на третьей строчке в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Краснодаром» (по 56). Южане заняли второе место по дополнительным показателям. Чемпионом страны в шестой раз кряду стал петербургский «Зенит», набравший 57 очков.

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