Чичерин: «Динамо» — один из основных фаворитов следующего сезона РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» Никита Чичерин поделился мнением о перспективах бело-голубых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что «Динамо» — один из основных фаворитов следующего сезона. Конечно, я неравнодушен к «Динамо» и могу быть немного субъективен. Но считаю, что команда вполне может рассчитывать на ярую борьбу за чемпионство в предстоящем сезоне, что они и доказали в сезоне-2023/2024», — приводит слова Чичерина Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» по итогам завершившегося чемпионата России финишировало на третьей строчке в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Краснодаром» (по 56). Южане заняли второе место по дополнительным показателям. Чемпионом страны в шестой раз кряду стал петербургский «Зенит», набравший 57 очков.