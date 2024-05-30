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Игрок сборной Японии Камада может продолжить свою карьеру в АПЛ — Фабрицио Романо

Игрок сборной Японии Камада может продолжить свою карьеру в АПЛ — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Лацио» и сборной Японии Даити Камада может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер лондонской команды Оливер Гласнер заинтересован в трансфере игрока. Сам Камада сейчас согласовывает сумму отступных с «Лацио». «Орлы» хотят получить за игрока 20 млн, но японец заинтересован в том, чтобы она была ниже.

Камада перешёл в «Лацио» из «Айнтрахта» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за «орлов» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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