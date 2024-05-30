Родриго Гоэс: нам грустно из-за того, что ветераны команды скоро покинут «Реал»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался относительно смены поколений в «Королевском клубе».

«Старшие товарищи по команде сходят с ума. Начо, Модрич, Карвахаль… Прошло много-много лет, а они по-прежнему хотят побеждать, как в первый день. У нас есть чувство, что они передают нам эстафету, они сами говорят нам об этом. Нам грустно из-за подобного. Думаю, так они готовят нас, но в то же время мы уже являемся частью этой легендарной истории. «Реал» — великий клуб. Считаю, что наступает наш час», — приводит слова Родриго AS со ссылкой на GQ.

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Напомним, по окончании нынешнего сезона «Реал» покинет 34-летний полузащитник Тони Кроос, завершающий карьеру. На текущий момент не определена судьба в клубе 38-летнего хавбека Луки Модрича.

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