Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/2024

Французская Лига 1 представила символическую сборную турнира по итогам сезона-2023/2024, в которую не попал российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин. Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний футболист сыграл 25 матчей (шесть голов и шесть ассистов).

Символическая сборная Лиги 1 по итогам сезона-2023/2024:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Лени Йоро («Лилль»), Брэдли Локо («Брест»).

Полузащитники: Пьерр Лис-Мелу («Брест»), Витинья («ПСЖ»), Такуми Минамино («Монако»).

Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).

По итогам нынешнего сезона «Монако» набрал 67 очков и занял второе место.

Известные дети спортсменов: